Pechino 2022 | Fischnaller bronzo nello slittino | terza medaglia azzurra

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'argento nel pattinaggio di velocità (3000 metri) alle… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PECHINO 2022 - Cade la pattinatrice cinese Zhu Yi, è bufera sui social - napolimagazine : PECHINO 2022 - Cade la pattinatrice cinese Zhu Yi, è bufera sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Arriva la terza medaglia per l'Italia ai Giochi Olimpici di. Dominik Fischnaller ha conquistato il bronzo nel singolo maschile di slittino alle spalle del tedesco Johannes Ludwig , oro, e dell'austriaco Wolfgang Kindl . Lo slittinista azzurro, ...ROMA - L'azzurro Dominik Fischnaller ha vinto la medaglia di bronzo nel singolo maschile dello slittino ai Giochi di. Il carabiniere altoatesino, 28 anni, ha mantenuto la terza posizione praticamente per tutti i due giorni di gara. Fischnaller ha chiuso staccato di 951 millesimi dalla vetta. Il tedesco ...Ritiene inoltre che nel caso di attacco, Putin non muoverà fino alla seconda metà di febbraio, quando il terreno ghiacciato agevolerebbe il passaggio dei mezzi pesanti e le Olimpiadi invernali di ...Per rafforzare le possibilità di medaglie, la Cina ha avviato una campagna acquisti a livello globale: Zhu fa parte di quella ventina di atleti nati all'estero, ma reclutati da Pechino. L'attacco ...