Pechino 2022, atleta australiana positiva al Covid gareggia e vince. Il Comitato olimpico: «Era autorizzata» (Di domenica 6 febbraio 2022) gareggia pur essendo positiva a Coronavirus e vince per giunta. L’atleta australiana Thali Gill ha contribuito al successo del doppio misto di curling alle Olimpiadi invernali di Pechino insieme alla collega Dean Hewitt. Con un punteggio di 9-6 la coppia ha battuto la Svizzera esultando ancora incredula per essere riuscita nell’impresa. La prima grande sfida era quella di riuscire a gareggiare nonostante la minaccia del virus. Inizialmente il Comitato olimpico australiano aveva comunicato l’esclusione delle due atlete dal torneo. Poi era arrivato il via libera: Gill avrebbe potuto gareggiare anche se positiva a Covid-19. L’autorizzazione era arrivata anche da parte del sistema ... Leggi su open.online (Di domenica 6 febbraio 2022)pur essendoa Coronavirus eper giunta. L’Thali Gill ha contribuito al successo del doppio misto di curling alle Olimpiadi invernali diinsieme alla collega Dean Hewitt. Con un punteggio di 9-6 la coppia ha battuto la Svizzera esultando ancora incredula per essere riuscita nell’impresa. La prima grande sfida era quella di riuscire are nonostante la minaccia del virus. Inizialmente ilaustraliano aveva comunicato l’esclusione delle due atlete dal torneo. Poi era arrivato il via libera: Gill avrebbe potutore anche se-19. L’autorizzazione era arrivata anche da parte del sistema ...

