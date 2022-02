Pattinaggio artistico, Pechino 2022: si assegnano le medaglie per il team event. Russia strafavorita (Di domenica 6 febbraio 2022) Sul ponte sventola bandiera bianca, diceva Franco Battiato. Dopo l’errore di Karen Chen nello short femminile gli Stati Uniti gettano la spugna al team event di Pattinaggio artistico delle Olimpiadi di Pechino 2022, accontentandosi di un metallo che non sarà quello più pregiato. Lo hanno dimostrato ieri nel libero maschile, dove si è deciso di risparmiare Nathan Chen per schierare Vincent Zhou. Sì perché il podio, e forse anche i piazzamenti finali della gara a squadre, sembrano già definiti. Al 95% delle possibilità infatti a vincere l’oro sarà la Russia che, verosimilmente, passerà almeno in due dei tre segmenti rimanenti, ovvero il singolo femminile e la danza, assicurandosi dunque una buona vagonata di punti rispetto proprio agli americani, i quali lotteranno per ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Sul ponte sventola bandiera bianca, diceva Franco Battiato. Dopo l’errore di Karen Chen nello short femminile gli Stati Uniti gettano la spugna aldidelle Olimpiadi di, accontentandosi di un metallo che non sarà quello più pregiato. Lo hanno dimostrato ieri nel libero maschile, dove si è deciso di risparmiare Nathan Chen per schierare Vincent Zhou. Sì perché il podio, e forse anche i piazzamenti finali della gara a squadre, sembrano già definiti. Al 95% delle possibilità infatti a vincere l’oro sarà lache, verosimilmente, passerà almeno in due dei tre segmenti rimanenti, ovvero il singolo femminile e la danza, assicurandosi dunque una buona vagonata di punti rispetto proprio agli americani, i quali lotteranno per ...

