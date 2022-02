Pattinaggio artistico, Pechino 2022: le cinque squadre che accedono alla fase finale del team event (Di domenica 6 febbraio 2022) Il team event, prima gara di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, si avvia verso il momento clou. Dopo lo short program femminile infatti, ultima prova del segmento breve, si è delineata la lista delle cinque squadre che hanno staccato il pass per i programmi liberi, cruciali per aggiudicarsi il metallo più pregiato. In testa alla classifica con 38 punti si è piazzata in volata la Russia che, grazie al dominio di Kamila Valieva, ha compensato lo shock della rhythm dance, terminata con la seconda piazza di Sinitsina-Katsalapov. Al posto d’onore si sono posizionati Gli Stati Uniti, al momento a quota 34, punteggio inguaiato da un erroraccio di Karen Chen nel triplo rittberger che ha vanificato quanto ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Il, prima gara dialle Olimpiadi Invernali di, si avvia verso il momento clou. Dopo lo short program femminile infatti, ultima prova del segmento breve, si è delineata la lista delleche hanno staccato il pass per i programmi liberi, cruciali per aggiudicarsi il metallo più pregiato. In testaclassifica con 38 punti si è piazzata in volata la Russia che, grazie al dominio di Kamila Valieva, ha compensato lo shock della rhythm dance, terminata con la seconda piazza di Sinitsina-Katsalapov. Al posto d’onore si sono posizionati Gli Stati Uniti, al momento a quota 34, punteggio inguaiato da un erroraccio di Karen Chen nel triplo rittberger che ha vanificato quanto ...

Advertising

paoladecassan : RT @giorgiansa: Claudio Baglioni entra nel teatro della mia città, San Severo, mentre io sono inviata a #Sanremo2022 a seguire la finale de… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 risultati 6 febbraio in DIRETTA: discesa maschile ritardata Italia in corsa per la fina… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 risultati 6 febbraio in DIRETTA: discesa maschile ritardata Italia in corsa per la fina… - zazoomblog : Pechino 2022 team event pattinaggio artistico in tv oggi: orario e streaming short program femminile - #Pechino… - giorgiansa : Claudio Baglioni entra nel teatro della mia città, San Severo, mentre io sono inviata a #Sanremo2022 a seguire la f… -