Pattinaggio artistico, Pechino 2022: la Russia balza in testa al team event grazie a Valieva. Fuori l’Italia (Di domenica 6 febbraio 2022) Kamila Valieva di nuovo sopra i 90 punti. La Fuoriclasse ha vinto per dispersione lo short program femminile di Pattinaggio artistico, segmento valido per il team event delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, consentendo al suo Paese di sorpassare in volata gli Stati Uniti e di balzare in testa della classifica. L’alleva di Eteri Tutberidze ha sciorinato la solita performance priva di sbavature, inaugurandola con un ottimo triplo axel, elemento di salto che ha preceduto il triplo flip e la combinazione triplo lutz/triplo toeloop. Rasentando la perfezione nelle tre trottole, tutte chiamate di livello 4 e valutate con un grado di esecuzione stellare, Valieva ha guadagnato 90.18 (51.67, 38.51), score ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Kamiladi nuovo sopra i 90 punti. Laclasse ha vinto per dispersione lo short program femminile di, segmento valido per ildelle Olimpiadi Invernali di, consentendo al suo Paese di sorpassare in volata gli Stati Uniti e dire indella classifica. L’alleva di Eteri Tutberidze ha sciorinato la solita performance priva di sbavature, inaugurandola con un ottimo triplo axel, elemento di salto che ha preceduto il triplo flip e la combinazione triplo lutz/triplo toeloop. Rasentando la perfezione nelle tre trottole, tutte chiamate di livello 4 e valutate con un grado di esecuzione stellare,ha guadagnato 90.18 (51.67, 38.51), score ...

Advertising

Eurosport_IT : ? Lara Naki Gutmann al 9° posto nel programma corto di pattinaggio artistico ?? L'esercizio dell'atleta italiana… - Eurosport_IT : ? Lara Naki Gutmann al 9° posto nel programma corto di pattinaggio artistico ?? L'esercizio dell'atleta italiana… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 2022 risultati 6 febbraio in DIRETTA: discesa maschile ritardata Italia in corsa per la fina… - zazoomblog : Pechino 2022 team event pattinaggio artistico in tv oggi: orario e streaming short program femminile - #Pechino… - giorgiansa : Claudio Baglioni entra nel teatro della mia città, San Severo, mentre io sono inviata a #Sanremo2022 a seguire la f… -