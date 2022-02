Parco del Mercatello, presidio contro riapertura parziale (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNo alla riapertura parziale del Parco del Mercatello. È la motivazione che ha spinto un gruppo di associazioni (Cittadinanza Attiva, Casa della sinistra, Semplice Salerno, primavera salernitana, sinistra italiana, possibile, Salerno in comune, davvero ecologia e diritti) e di consiglieri comunali del movimento cinque stelle, Claudia Pecoraro, Catello Lambiase, accompagnati dal deputato Nicola Provenza e la consigliera comunale Elisabetta Barone ad effettuare questa mattina davanti all’ingresso principale del Parco del Mercatello un presidio, per chiedere che i cancelli siano aperti definitivamente. Dopo un periodo di chiusura iniziato a gennaio con lo stop alla manutenzione del verde a causa dell’inchiesta giudiziaria che ha bloccato le ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNo alladeldel. È la motivazione che ha spinto un gruppo di associazioni (Cittadinanza Attiva, Casa della sinistra, Semplice Salerno, primavera salernitana, sinistra italiana, possibile, Salerno in comune, davvero ecologia e diritti) e di consiglieri comunali del movimento cinque stelle, Claudia Pecoraro, Catello Lambiase, accompagnati dal deputato Nicola Provenza e la consigliera comunale Elisabetta Barone ad effettuare questa mattina davanti all’ingresso principale deldelun, per chiedere che i cancelli siano aperti definitivamente. Dopo un periodo di chiusura iniziato a gennaio con lo stop alla manutenzione del verde a causa dell’inchiesta giudiziaria che ha bloccato le ...

