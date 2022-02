Papa Francesco | I Paesi Ue dicano quanto migranti possono accogliere | la guerra è il controsenso della creazione

(Di domenica 6 febbraio 2022) AGI - "Si pensa prima allae poi alle persone". Sono le parole di, intervistato da Fabio Fazio a "Che tempo che fa". Oggi - ha osservato il Pontefice - "non contano i, i poveri e gli affamati ma la". E il conflitto bellico "è un". Nella Bibbia, ha continuato "Dio crea uomo e donna. Ma poi arriva unatra fratelli, uno cattivo contro un innocente, per invidia, e poi unaculturale. Subito vengono le guerre". E' un ", laè sempre distruzione" Ecco la frasi chiave del: "Quello che si fa con iè ...

Advertising

chetempochefa : 'Ci manca il toccare le miserie. Il toccare, ci porta all'eroicità. Penso ai medici, agli infermieri e infermiere c… - chetempochefa : 'Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager ne… - chetempochefa : 'Noi vediamo tutte queste cose, vediamo i bambini che muoiono,i migranti annegare, le ingiustizie nei Paesi, anche… - AreaDem : RT @chetempochefa: 'Pensi che con un anno senza fare armi, si potrebbe dare da mangiare e educazione a tutto il mondo, gratuito. Ma questo… - EmanuelaSono : Il senso dell'umorismo è una medicina. Papa Francesco #chetempochefa -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

AGI - 'Si pensa prima alla guerra e poi alle persone'. Sono le parole di, intervistato da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa'. Oggi - ha osservato il Pontefice - 'non contano i migranti, i poveri e gli affamati ma la guerra'. E il conflitto bellico 'è un ...Ospite in esclusiva questa sera a Che tempo che fa Sua Santità. Fabio Fazio visibilmente emozionato. Si parla di sopportazione del dolore e di immagini di sofferenza viste tra le notizie, in particolar modo con l'immagine di una bambina siriana. Il ...ma ci vuole giustizia” perché i migranti “oggi vengono in Italia e Spagna, i paesi più vicini, non li ricevono altrove”. Papa Francesco lo dice ospite di ‘Che tempo che fa’ su Rai 3. (Ran/Dire) 21:03 ...e lo hanno inviato perché potesse morire nelle braccia del suo papà” Un messaggio di speranza quello di Papa Francesco perché “in mezzo a tante brutte notizie ci sono cose belle, ci sono dei santi ...