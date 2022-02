Papa Francesco: "I Paesi Ue dicano quanti migranti possono accogliere, la guerra è il controsenso della creazione" (Di domenica 6 febbraio 2022) AGI - "Si pensa prima alla guerra e poi alle persone". Sono le parole di Papa Francesco, intervistato da Fabio Fazio a "Che tempo che fa". Oggi - ha osservato il Pontefice - "non contano i migranti, i poveri e gli affamati ma la guerra". E il conflitto bellico "è un controsenso della creazione". Nella Bibbia, ha continuato "Dio crea uomo e donna. Ma poi arriva una guerra tra fratelli, uno cattivo contro un innocente, per invidia, e poi una guerra culturale. Subito vengono le guerre". E' un "controsenso della creazione, la guerra è sempre distruzione" Ecco la frasi chiave del Papa: "Quello che si fa con i migranti è ... Leggi su agi (Di domenica 6 febbraio 2022) AGI - "Si pensa prima allae poi alle persone". Sono le parole di, intervistato da Fabio Fazio a "Che tempo che fa". Oggi - ha osservato il Pontefice - "non contano i, i poveri e gli affamati ma la". E il conflitto bellico "è un". Nella Bibbia, ha continuato "Dio crea uomo e donna. Ma poi arriva unatra fratelli, uno cattivo contro un innocente, per invidia, e poi unaculturale. Subito vengono le guerre". E' un ", laè sempre distruzione" Ecco la frasi chiave del: "Quello che si fa con iè ...

