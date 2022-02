Papa Francesco da Fazio in diretta a Che tempo che Fa | «Non sono solo | ho tutta la Chiesa al mio fianco»

(Di domenica 6 febbraio 2022)da Fabioa Cheche fa. Mai un pontefice aveva parlato sulla televisione italiana in un'intervista inlo ha fatto in collegamento da Casa Santa Marta,...

Advertising

chetempochefa : “L’attitudine umana più vicina alla grazia di Dio è l’umorismo.” - Papa Francesco questa domenica sarà a #CTCF da… - chetempochefa : Questa sera, dalle 20.00 su @RaiTre, Papa Francesco a #CTCF da Fabio Fazio. @Pontifex_it @fabfazio - RaiTre : È il primo Papa latinoamericano, tra i viaggi apostolici si ricorda quello a Lampedusa sul tema dell'accoglienza de… - aleblueskyeyes : Papa Francesco in diretta su Rai3. È tutto così incredibile. #CTCF #chetempochefa - EmmaFyl91954 : RT @chetempochefa: “Buona sera e grazie di questo incontro, mi piace tanto.' In collegamento con noi Sua Santità Papa Francesco a #CTCF @P… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

VIGNALE MONFERRATO (ALESSANDRIA). Se non ne avesse parlatodomenica mattina all'Angelus, nessuno, forse, lo avrebbe saputo. La storia di John è di quelle che mettono insieme integrazione, anche se difficile, solidarietà e partecipazione, anche ...È un insegnamento da custodire, soprattutto quando rischiamo di farci prendere dallo scoraggiamento e dalla delusione?" (). Grazieper le Tue parole di conforto e di ...L’eccezionale partecipazione di Papa Francesco a Che tempo che fa, dove è stato intervistato da Fabio Fazio, è stata un evento mediatico senza precedenti. Bergoglio ha sempre mostrato la sua capacità ...Papa Francesco da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Mai un pontefice aveva parlato sulla televisione italiana in un'intervista in diretta. Francesco lo farà in collegamento da Casa Santa Marta, in ...