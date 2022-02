Papa Francesco da Fazio in diretta a Che tempo che Fa | «In Libia lager | Ue trovi intesa sui migranti | Mediterraneo il cimitero più grande d' Europa Il male della Chiesa? La mondanità spirituale»

Advertising

chetempochefa : 'Ci manca il toccare le miserie. Il toccare, ci porta all'eroicità. Penso ai medici, agli infermieri e infermiere c… - chetempochefa : 'Noi vediamo tutte queste cose, vediamo i bambini che muoiono,i migranti annegare, le ingiustizie nei Paesi, anche… - chetempochefa : 'Pensi che con un anno senza fare armi, si potrebbe dare da mangiare e educazione a tutto il mondo, gratuito. Ma qu… - anis_epis : Il clericalismo è una perversione della Chiesa. Papa Francesco #CTCF - marrionad_diana : RT @chetempochefa: 'Una domanda a cui non sono riuscito a rispondere è perchè soffrono i bambini. Io non trovo spiegazione a questo. Io ho… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Ospite in esclusiva questa sera a Che tempo che fa Sua Santità. Fabio Fazio visibilmente emozionato. Si parla di sopportazione del dolore e di immagini di sofferenza viste tra le notizie, in particolar modo con l'immagine di una bambina siriana. Il ...Il Pontefice in collegamento con Fabio Fazio "Non sarei onesto se dicessi che sopporto tanto. Sopporto come sopporta la maggioranza della gente"., ospite a Che tempo che fa, risponde così alla prima domanda posta da Fabio Fazio. Come riesce ad abbracciare tutti e a sopportare un peso così grande? "Buonasera, grazie per questo ...Un migrante integrato aiuta quel paese". Lo ha detto papa Francesco intervistato da Fabio Fazio su "Che tempo che fa" (Rai3)."Dobbiamo pensare intelligentemente la politica migratoria, una ...Questa sera Papa Francesco sarà intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa (RaiTre, dalle 20). Si tratta di una prima volta: mai, fino ad ora, sulla televisione italiana era stata mandata in onda ...