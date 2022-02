Papa Francesco da Fabio Fazio accusa “il male” della Chiesa: “Mondanità è perversione, fa crescere il clericalismo” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un’indelebile pagina di televisione quella andata in onda stasera su Rai3, dove a Che tempo che fa è intervenuto Papa Francesco con un’intervista esclusiva di Fabio Fazio. In diretta dal Vaticano, il pontefice è intervenuto sulle criticità dell’epoca che stiamo vivendo, la condizione dell’uomo e il dramma della sofferenza. Il Papa ha inoltre spiegato la sua idea su come dovrà essere la Chiesa del futuro, ma soprattutto ha descritto le debolezze di quella di oggi. Francesco è intervenuto contro il clericalismo, male che affligge la comunità cattolica. Papa Francesco a Che tempo che fa: la Chiesa del domani in tv La partecipazione di Papa ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un’indelebile pagina di televisione quella andata in onda stasera su Rai3, dove a Che tempo che fa è intervenutocon un’intervista esclusiva di. In diretta dal Vaticano, il pontefice è intervenuto sulle criticità dell’epoca che stiamo vivendo, la condizione dell’uomo e il drammasofferenza. Ilha inoltre spiegato la sua idea su come dovrà essere ladel futuro, ma soprattutto ha descritto le debolezze di quella di oggi.è intervenuto contro ilche affligge la comunità cattolica.a Che tempo che fa: ladel domani in tv La partecipazione di...

