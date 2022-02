Pagelle Senegal-Egitto 4-2 dopo rigori | voti e tabellino finale Coppa d’Africa 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ledi4-2,dellalo 0-0 dei 120? aiManè manda in paradiso un paese intero che per la prima volta nella storia si aggiudica la manifestazione continentale. Una vittoria meritata,che l’ha pensato soprattutto a difendersi per gran parte del match. Salah è il grande sconfitto, mentre non basta l’eroico portiere Abou Gabal ai faraoni per completare l’impresa. Di seguito ile i nostriai protagonisti. Lee il: Mendy 6.5, Ciss 6.5, Koulibaly 6.5, Gana Gueye 6, Mendy 5.5, Kouyate 6 (dal 66? Pape Gueye 6), ...