Ore 19 | scatta il coprifuoco | bar e ristoranti chiudono in anticipo ' Eventi e park per far rifiorire il centro'

(Di domenica 6 febbraio 2022) ANCONA - 'Si vedeva più gente in giro l'anno scorso in zona rossa', sospirano i commercianti, con lo sguardo rivolto al deserto di corso Garibaldi. Stavolta il Covid non c'entra o, meglio, non è il ...

Advertising

simonamancini24 : RT @RadioRadioWeb: La società orwelliana è sempre più veritiera. È notizia di queste ore che arriva la Commissione Europea ha approvato la… - paolovarsi1 : RT @RadioRadioWeb: La società orwelliana è sempre più veritiera. È notizia di queste ore che arriva la Commissione Europea ha approvato la… - rinaldogiorgio : RT @RadioRadioWeb: La società orwelliana è sempre più veritiera. È notizia di queste ore che arriva la Commissione Europea ha approvato la… - jmarzola1 : RT @News24_it: Dal green pass illimitato alle discoteche, quando scatta l’allentamento delle restrizioni - Il Sole 24 ORE - News24_it : Dal green pass illimitato alle discoteche, quando scatta l’allentamento delle restrizioni - Il Sole 24 ORE -

Ultime Notizie dalla rete : Ore scatta

Il Sole 24 ORE

ANCONA - 'Si vedeva più gente in giro l'anno scorso in zona rossa', sospirano i commercianti, con lo sguardo rivolto al deserto di corso Garibaldi. Stavolta il Covid non c'entra o, meglio, non è il ...Orge e droga Chiariamo subito col dire che, se nelle orge c'è qualcuno che porta la droga ,... che dovrà però essere informato di ciò e convalidare le operazioni nelle 48successive. Orge e ...Scattato l'allarme alle 18.15, i soccorritori sono saliti in cima alla parete, per provvedere al recupero attrezzando la calata di circa 120 metri sulla verticale. Una manovra impegnativa che ha ...Dodici tigli di viale Trieste, quello della stazione ferroviaria destinati all’abbattimento perché "malati": scattano le proteste e oggi pomeriggio (ore 15.30) la "mobilitazione spontanea in difesa di ...