Ora basta un SMS per svuotare il conto corrente: Poste Italiane sotto attacco (Di domenica 6 febbraio 2022) Ennesima truffa a danni degli utenti, questa volta sotto attacco è finita Poste Italiane, che si dissocia da questi messaggi e invita gli utenti a non cliccare nei link integrati Ennesima truffa, questa volta Poste Italiane sotto attacco – Computermagazine.itNegli ultimi giorni molti utenti dichiarano di aver ricevuto (anche noi) un SMS sul loro numero di telefono, dall’aspetto piuttosto infido, contenente un link per sbloccare un conto Poste o PostePay che sarebbe stato bloccato. Eh, peccato che vengano inviati anche a chi non ha conti in Posta. Le segnalazioni si sono moltiplicate anche sui social, dove in molti hanno espresso preoccupazioni per queste continue truffe, che si verificano più volte al ... Leggi su computermagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) Ennesima truffa a danni degli utenti, questa voltaè finita, che si dissocia da questi messaggi e invita gli utenti a non cliccare nei link integrati Ennesima truffa, questa volta– Computermagazine.itNegli ultimi giorni molti utenti dichiarano di aver ricevuto (anche noi) un SMS sul loro numero di telefono, dall’aspetto piuttosto infido, contenente un link per sbloccare unPay che sarebbe stato bloccato. Eh, peccato che vengano inviati anche a chi non ha conti in Posta. Le segnalazioni si sono moltiplicate anche sui social, dove in molti hanno espresso preoccupazioni per queste continue truffe, che si verificano più volte al ...

Advertising

ignaziocorrao : Basta bla, bla, bla. E' ora di agire, ora. Domai, sabato 5 febbraio, a #Firenze ci sarà un’assemblea #ecologista pe… - VittorioSgarbi : Colleghi parlamentari, è ora di dire basta al “Green Pass”. Basta con il ricatto di Stato! - amnestyitalia : Alla vigilia del quinto anniversario del Memorandum d'intesa Italia-Libia continuano le condizioni infernali per mi… - MicheleTommasi : RT @GabrieleMuccino: Avevamo bisogno di ritrovarci. Non sono tipo da maratone sanremesi. Ma questo me lo sono visto tutto e sono stato feli… - c_h_i_c_ca : RT @akira4_bo: non io che ho pianto con Carola quando lei piangeva in tv perché mi sono ritrovata in lei, e ora vedo persone scrivere 'godo… -