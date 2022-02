Olimpiadi Pechino 2022 | le speranze di medaglia dell’Italia Borsino e percentuali lunedì 7 febbraio

(Di domenica 6 febbraio 2022)DIITALIALUNEDI’ 7SCI ALPINO Ore 5.00: discesa libera uomini Non cambiano le nostre previsioni rispetto a ieri.diDominik Paris 50% Christof Innerhofer 25% Matteo Marsaglia 1% SCI ALPINO Ore 6.45: seconda manche gigante donne Grande incertezza in una delle gare più attese dell’intera Olimpiade. La svedese Sara Hector ha dominato la stagione tra le porte larghe, ma è la prima volta che affronta un grande evento da favorita: riuscirà a reggere la pressione? L’esperienza della francese Tessa Worley potrebbe fare la differenza su un pendio complicato, ma fanno paura anche l’americana Mikaela Shiffrin e la slovacca Petra Vlhova: entrambe hanno impostato tutto il mese di gennaio esclusivamente in ottica olimpica, saltando anche ...

Advertising

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'argento nel pattinaggio di velocità (3000 metri) alle… - matteosalvinimi : La prima medaglia italiana a #Pechino2022 arriva dal pattinaggio di velocità con l'argento di Francesca… - neveitaliasport : RT @neveitalia: Sofia Goggia è partita per i Giochi: lunedì l'arrivo a Pechino, martedì il primo approccio sulla neve #beijing2022 #AlpineS… - neveitalia : Sofia Goggia è partita per i Giochi: lunedì l'arrivo a Pechino, martedì il primo approccio sulla neve #beijing2022… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Pechino

...atleti del Cio che alleinvernali. Faccio un grandissimo in bocca al lupo a chi sta iniziando a gareggiare, li aspettiamo tutti a Casa Italia per mangiare una buona pasta. Il mio...La domanda era: ti ritirerai dopo i Giochi di? Per lui è la sua quinta Olimpiade.Olimpiadi FISG Short Track: storico argento per una meravigliosa ... La staffetta mista dello short track è d’argento ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 con una prestazione strepitosa che ...Ringrazio il Frais per la sua bellissima accoglienza e per tutto quanto”. ASPETTATIVE OLIMPICHE – Ma cosa si aspettano gli atleti da queste Olimpiadi? Noël ha le idee chiare: “Voglio dare il massimo e ...