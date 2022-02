Olimpiadi, pagelle Italia 6 febbraio: finalmente Fischnaller! Ghiotto non brilla, sorpresa Lauzi (Di domenica 6 febbraio 2022) pagelle Italia Olimpiadi DOMENICA 6 febbraio Lara Naki Gutmann (pattinaggio artistico), 5,5: non sfigura, ma non va neppure oltre i propri limiti. L’Italia resta così fuori dalla finale del team event. Dal ritiro di Carolina Kostner, nel singolo donne si è creata una vera e propria voragine. Emiliano Lauzi (snowboard), 8,5: l’accesso alla finale dello slopestyle era tutt’altro che semplice, riesce ad agguantarla con un eccellente settimo punteggio. finalmente l’Italia inizia a farsi vedere anche in queste specialità acrobatiche, troppo a lungo e colpevolmente ignorate. Stefania Constantini e Amos Mosaner (curling), 9: estasianti. Battono anche Cina e Svezia, pur giocando un pizzico deconcentrati rispetto alle prime apparizioni: inevitabile con la ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022)DOMENICA 6Lara Naki Gutmann (pattinaggio artistico), 5,5: non sfigura, ma non va neppure oltre i propri limiti. L’resta così fuori dalla finale del team event. Dal ritiro di Carolina Kostner, nel singolo donne si è creata una vera e propria voragine. Emiliano(snowboard), 8,5: l’accesso alla finale dello slopestyle era tutt’altro che semplice, riesce ad agguantarla con un eccellente settimo punteggio.l’inizia a farsi vedere anche in queste specialità acrobatiche, troppo a lungo e colpevolmente ignorate. Stefania Constantini e Amos Mosaner (curling), 9: estasianti. Battono anche Cina e Svezia, pur giocando un pizzico deconcentrati rispetto alle prime apparizioni: inevitabile con la ...

