Olbia-Virtus Entella | Serie C | probabili formazioni e diretta TV

(Di domenica 6 febbraio 2022) Questo pomeriggio alle 14.30, allo stadio Bruno Nespoli, l’ospita lanella gara valida per la 25esima giornata del girone B diC. I padroni di casa cercano la retta via dopo due sconfitte consecutive. Gli ospiti invece provano ad accorciare il distacco con il terzo posto. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento dell’L‘ha faticato nel ritorno in campo dopo la lunga sosta. Nelle ultime due sfide infatti sono arrivate due sconfitte, anche se controdi livello quali Cesena e Ancona. Tuttavia, gli uomini di Max Canzi non possono fare eccessivi ...

Advertising

AiaCampobasso : ?? SERIE C ? OLBIA- VIRTUS ENTELLA ??? Domenica 6 febbraio ore 14.30 ??? Stadio Bruno Nespoli (Olbia) AA2 Marco Carr… - ColucciLc : RT @olbiacalcio: ?? #OlbiaEntella ?? Max #Canzi ?? - settalese : RT @olbiacalcio: ?? #OlbiaEntella ?? Max #Canzi ?? - olbiacalcio : ?? #OlbiaEntella ?? Max #Canzi ?? - CentotrentunoC : #SerieC ? Sfida di spessore all'orizzonte per l' #Olbia Calcio che ospita al Nespoli la Virtus #Entella: le parol… -

Ultime Notizie dalla rete : Olbia Virtus

Stadionews.it

Girone B -vsEntella ore 14:30 [visibile con pacchetto Sky Calcio] Satellite e Fibra: diretta su Sky Sport 256 Streaming: diretta su Sky Go Telecronaca: Andrea Voria Girone C - ......Teramo - Lucchese (Serie C) - ELEVEN SPORTS Carrarese - Reggiana (Serie C) - ELEVEN SPORTS- ...SPORTS Campobasso - Palermo (Serie C) - ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 256 satellite)...Alla vigilia della gara interna con la Virtus Entella, Max Canzi deve fare i conti anche con le assenze. Domani al “Nespoli”, nella sfida della 6ª giornata di ritorno di Serie C, l’allenatore ...Ha pareggiato per 1-1 con il Gubbio e 2-2 con l’Olbia gare nelle quali ha segnato sempre al diciassettesimo ... Cesena e Ancona Matelica hanno vinto per 4-0, la Virtus Entella si è imposta per 2-0 ...