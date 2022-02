(Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli – Una serie di eventi sismici legati alflegreo hanno interessato oggi l’area dei, in particolare quella a Sud-Ovest della Solfatara. Undici gli eventi registrati dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano tra le ore 8,10 e le 10,48. L’evento di maggiore intensità si è avuto alle ore 10,14 di magnitudo 1,0 della scala Richter ad una profondità di 1910 metri, localizzato sulla linea di costa a confine tra Pozzuoli, località La Pietra, e il quartiere napoletano di Bagnoli. Questo evento, avvertito dai residenti della zona e dell’area del vulcano Solfatara, ha concluso una serie di seiregistrate nell’arco di 6 minuti, tutte di bassa energia. Non vengono finora registrati disagi o danni alla popolazione. In campo per le verifiche la Polizia ...

anteprima24 : ** Nuove scosse per il #Bradisismo nei Campi Flegrei ** - miettmoncler : ah x questo sono un po’ scosse le mie nuove moots - grancetto : RT @grancetto: Il disprezzo dei DPCM e le nuove scosse dell'ordine sociale, saranno il risultato di questo governo e delle esitazioni della… - ZonNapoli : #Terremoto - Nuove scosse nella notte nella zona flegrea. - NapoliToday : #Cronaca Nuove scosse di terremoto nei Campi Flegrei, stesso epicentro a 24 ore di distanza -

Oggi si sono registrati i nuovi eventi dopo due giorni di pausa seguiti ad una scossa di magnitudo 1,4 verificatasi all'alba di venerdì scorso. (ANSA)