Nuove regole sulle quarantene: cosa cambia per scuola e autosorveglianza (Di domenica 6 febbraio 2022) Con l’ultimo decreto legge il Governo ha ridefinito i parametri relativi alle quarantena: disposizioni che Ats Bergamo ha recepito, emanando nuovi provvedimenti attuativi per le quarantene in ambito scolastico ed extra scolastico. Le Nuove regole a scuola Le misure già adottate dalla scrivente Autorità Sanitaria, ai sensi della previgente normativa, sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma, pertanto, per i bambini e gli alunni minori e maggiorenni inseriti nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonchè i centri provinciali per l’istruzione degli adulti della Provincia di Bergamo che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022: 1. siano già stati posti in quarantena in ... Leggi su bergamonews (Di domenica 6 febbraio 2022) Con l’ultimo decreto legge il Governo ha ridefinito i parametri relativi alle quarantena: disposizioni che Ats Bergamo ha recepito, emanando nuovi provvedimenti attuativi per lein ambito scolastico ed extra scolastico. LeLe misure già adottate dalla scrivente Autorità Sanitaria, ai sensi della previgente normativa, sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma, pertanto, per i bambini e gli alunni minori e maggiorenni inseriti nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonchè i centri provinciali per l’istruzione degli adulti della Provincia di Bergamo che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022: 1. siano già stati posti in quarantena in ...

Advertising

ladyonorato : Un ragazzo sano non vaccinato sarà costretto a subire quarantene di 10 giorni magari continue, generate da positivi… - Agenzia_Ansa : A febbraio scatteranno le nuove regole, con multe e Pass necessario nei negozi. Al via le sanzioni per over 50 non… - berlusconi : Nuove regole per le quarantene e per la didattica a distanza: bisogna che siano distribuite gratuitamente le masche… - StefaniaFalone : RT @fattoquotidiano: Nuove regole sulle quarantene per gli studenti, ecco come cambiano da lunedì a seconda di status vaccinale e casi di p… - pbrex668 : RT @dottorbarbieri: ???Siccome a taluni interessa, torno sul tema. L'articolo ha un titolo al limite dell'allarmistico ma è utile per ribad… -