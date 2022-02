Nicola Pisu | “La Manila di oggi a quella Miss Italia potrebbe solo spolverare la corona”

Advertising

Patrizi22162899 : RT @scarmen29: Nicola Pisu ha parlato #gfvip - VeraEllenWoods : RT @TrashStellare: NICOLA PISU IO TI AMO! Orgasmo puro questo messaggio.. #gfvip #solearmy #teamsoleil #solphie #basciagoni - CarsteiSilvia : RT @Lorenzo83497205: Gf Vip 6, una frase di Manila Nazzaro scatena polemica: la replica di Nicola - scarmen29 : Nicola Pisu ha parlato #gfvip - Adryana_1D : RT @sonorancorosa: NICOLA PISU MIRIGLIANI ENDED MANILA NAZZARO questa fottuta dinamica?? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Pisu

Volano gli stracci a distanza tra Manila Nazzaro e. L'ex Miss Italia , mentre stava chiacchierando con Miriana Trevisan lungo la serata 'rock' di sabato sera organizzata nella Casa del GF Vip , si è lasciata sfuggire una frase ...Dopo una storia contorta con, la showgirl ha avuto la scintilla per il concorrente entrato solo qualche mese dopo. Lunedì sera, Alfonso Signorini ha dato la possibilità ai due di ...Volano gli stracci a distanza tra Manila Nazzaro e Nicola Pisu. L’ex Miss Italia, mentre stava chiacchierando con Miriana Trevisan lungo la serata ‘rock’ di sabato sera organizzata nella Casa del GF ...Ma non solo, le due gieffine infatti hanno anche parlato della relazione tra Miriana e Nicola Pisu, ex concorrente del Gf Vip 6. Proprio in quella circostanza, Manila ha voluto tirare fuori la dura ...