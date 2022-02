Naughty Dog: tre nuovi giochi sarebbero in lavorazione (Di domenica 6 febbraio 2022) Attraverso un annuncio su delle posizioni aperte in Naughty Dog, si scopre come lo studio sia al lavoro su tre nuovi giochi Mentre le esclusive di PlayStation continuano ad essere sfornate a ritmo piuttosto sostenuto anche nel 2022, è naturale pensare che qualcosa stia bollendo in pentola anche per quanto riguarda gli altri studi che hanno già portato titoli di successo in questa nuova generazione di console. Rivolgendo lo sguardo a Naughty Dog, la loro saga di Uncharted è giunta infine anche su PC solo lo scorso mese con Uncharted: Legacy of Thieves, attraverso un porting effettuato dallo studio Iron Galaxy. Nel frattempo, Naughty Dog si trova impegnata in altri diversi progetti, e per far fronte a tutti i lavori in cantiere, lo studio sembra necessitare ulteriore manodopera in modo da ottenere ... Leggi su tuttotek (Di domenica 6 febbraio 2022) Attraverso un annuncio su delle posizioni aperte inDog, si scopre come lo studio sia al lavoro su treMentre le esclusive di PlayStation continuano ad essere sfornate a ritmo piuttosto sostenuto anche nel 2022, è naturale pensare che qualcosa stia bollendo in pentola anche per quanto riguarda gli altri studi che hanno già portato titoli di successo in questa nuova generazione di console. Rivolgendo lo sguardo aDog, la loro saga di Uncharted è giunta infine anche su PC solo lo scorso mese con Uncharted: Legacy of Thieves, attraverso un porting effettuato dallo studio Iron Galaxy. Nel frattempo,Dog si trova impegnata in altri diversi progetti, e per far fronte a tutti i lavori in cantiere, lo studio sembra necessitare ulteriore manodopera in modo da ottenere ...

Advertising

tuttoteKit : Naughty Dog: tre nuovi giochi sarebbero in lavorazione #NaughtyDog #tuttotek - andreilsero : @IlConigli0 No ma non ho nemmeno quello vecchio, è che i giochi Naughty Dog sono sempre parecchio stronzi da platinare hahaha - ItNagame : Due dei tre giochi Naughty Dog dovrebbero essere il multiplayer standalone di TLOU, Factions, ed il remake del prim… - theAvPlayer : @elliesjournals @Naughty_Dog Momma Dina ???? - GameXperienceIT : Naughty Dog sta lavorando a tre nuovi progetti contemporaneamente? -