Napoli, per Mertens tanti dubbi e ancora poche certezze (Di domenica 6 febbraio 2022) Secondo Todofichajes.com, infatti, il presidente Aurelio De Laurentis non avrebbe formulato ancora un’offerta di rinnovo per Mertens, che pur di rimanere in azzurro sarebbe disposto a ridursi lo stipendio, passando dagli attuali 4,5 milioni di euro ai 3 milioni di euro, tetto massimo imposto dalla società. Napoli Dries MertensMa non sarebbe l’unica condizione,ADL infatti, non vorrebbe spingersi oltre un prolungamento annuale, a differenza del biennale richiesto dal folletto belga. Attese novità nelle prossime ore, con le parti che dovrebbero incontrarsi per raggiungere un accordo definitivo. Leggi su rompipallone (Di domenica 6 febbraio 2022) Secondo Todofichajes.com, infatti, il presidente Aurelio De Laurentis non avrebbe formulatoun’offerta di rinnovo per, che pur di rimanere in azzurro sarebbe disposto a ridursi lo stipendio, passando dagli attuali 4,5 milioni di euro ai 3 milioni di euro, tetto massimo imposto dalla società.DriesMa non sarebbe l’unica condizione,ADL infatti, non vorrebbe spingersi oltre un prolungamento annuale, a differenza del biennale richiesto dal folletto belga. Attese novità nelle prossime ore, con le parti che dovrebbero incontrarsi per raggiungere un accordo definitivo.

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Il Napoli deve fare il Napoli. Questa squadra è costruita per cercare di vincere qualsiasi partita. È… - sscnapoli : “Il Napoli deve fare il Napoli. Questa squadra è costruita per cercare di vincere qualsiasi partita.” Guarda la co… - sscnapoli : ??#Spalletti “Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per arrivare in maniera ottimale alla prossima gara. Dobbia… - ACF_Womens : ?? | 4' Prima conclusione per noi con Mascarello: tiro deviato che arriva da Baldi senza pericolo. Fiorentina ?? Na… - Ariel2575 : RT @Luca_15_5: ROMEO 4 mesi e non conosce altro che il suo freddo box Mai una richiesta per lui perché? Perché è nero! È dolce, remissivo,… -