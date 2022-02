Napoli | Giuntoli |  «Tanti infortuni | Spalletti straordinario Su Mertens…»

(Di domenica 6 febbraio 2022) . Le parole del dirigente azzurro Cristiano, ds del, ha parlato a DAZN prima della gara col Venezia. Le sue parole: «Parlare di Coppa d’Africa è riduttivo, abbiamo avuto un sacco dida metà novembre. La risposta diè stata straordinaria, ha dimostrato tutte le sue qualità. La direzione che dobbiamo prendere è quella di affrontare ogni gara al massimo. Non è il momento di fare analisi e guardare troppo avanti o troppo indietro. Il Venezia è una squadra difficile, allenata molto bene dove molti hanno lasciato anche punti. Mertens?Abbiamo un’opzione in mano. A fine anno ci siederemo valuteremo il da farsi con lui considerando tutti i parametri». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Che tipo di mercato sta pianificando il Napoli in vista della prossima annata? 'Dipenderà tutto dalla qualificazione in Champions o in Europa League la prossima stagione. De Laurentiis e... il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si guarda attorno e valuta possibili alternative per la ... Al momento, non ha prolungato con il Napoli e ad oggi non arrivano certezze sul futuro del colombiano.