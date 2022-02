Napoli, a 13 anni armato di pistola: denunciato dai carabinieri (Di domenica 6 febbraio 2022) commenta I carabinieri della stazione di Volla, in provincia di Napoli, hanno denunciato per porto e detenzione abusivi di arma un 13enne del posto. Il giovane è stato controllato in Via Famiglietti e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 6 febbraio 2022) commenta Idella stazione di Volla, in provincia di, hannoper porto e detenzione abusivi di arma un 13enne del posto. Il giovane è stato controllato in Via Famiglietti e ...

