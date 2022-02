Mutilazioni genitali femminili | le definizioni dell’Oms hanno alcune criticità di fondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 febbraio 2022) Le(Mgf) sono definite nel documento Care of girls and women living with female genital mutilation, pubblicato nel 2018 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), come tutte quelle procedure che coinvolgono una parziale o totale rimozione deiesterni, o altri tipi di lesioni, per motivi non medici. L’Oms classifica quattro principali tipi di Mgf. Il primo tipo riguarda la rimozione parziale o totale del clitoride e/o del prepuzio (clitoridectomia); il secondo tipo identifica i casi di parziale o totale rimozione del clitoride e delle piccole labbra che può essere accompagnata o meno dall’escissione delle grandi labbra; il terzo tipo è caratterizzato dal restringimento dell’apertura vaginale attraverso il taglio e la cucitura delle piccole o delle grandi labbra con o senza ...