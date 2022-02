Moviola Venezia Napoli | l’episodio chiave del match

(Di domenica 6 febbraio 2022)arbitraledelvalido per la 24ª giornata di Serie A 2021/22:delladeltra, valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Mariani.DELIn aggiornamento CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

paul7__ : ???????????????????????????????????????????? dopo la gomitata con il Venezia non ho visto nessuna moviola però. Li andava tutto bene. Sie… -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Venezia

... il match valido per la 24ª giornata di Serie A 2021/2022 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca live Allo stadio Penzo,e Napoli si affrontano nel match ...In scaletta tre partite di Serie A:- Napoli; Bologna - Empoli; Sampdoria - Sassuolo. Dalle ...passerà a Massimiliano Graziani e subito linea a Filippo Grassia per la sua consueta. Alle ...L’episodio chiave della moviola del match tra Venezia e Napoli, valido per la 24ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Mariani.Prosegue la 24a giornata di Serie A: su Calciomercato.com gli episodi da moviola delle partite di domenica. 53' - L'Atalanta resta in dieci: Musso travolge in uscita Pereiro, per l'arbitro Prontera ...