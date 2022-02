MotoGP, Aleix Espargarò: “Sono soddisfatto del lavoro fatto. La moto sta crescendo bene” (Di domenica 6 febbraio 2022) Aleix Espargarò mostra la propria soddisfazione dopo il netto miglioramento da parte di Aprilia, squadra che negli ultimi due giorni ha controllato più volte la scena in quel di Sepang. La pista malese sorride all’iberico che spera di poter lottare più volte quest’anno per un posto sul podio. Il fratello del teammate di Marc Marquez (Honda) ha dichiarato alla stampa come riporta ‘motorsport.com’: “Sono soddisfatto del lavoro fatto a Noale nel corso dell’inverno. La moto sta crescendo bene. Siamo stati qui ad inizio settimana e sia Savadori che Vinales hanno avuto modo di girare molto più di me. So che la moto ha una migliore guidabilità e curva meglio. Possiamo crescere”. Il catalano ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022)mostra la propria soddisfazione dopo il netto miglioramento da parte di Aprilia, squadra che negli ultimi due giorni ha controllato più volte la scena in quel di Sepang. La pista malese sorride all’iberico che spera di poter lottare più volte quest’anno per un posto sul podio. Il fratello del teammate di Marc Marquez (Honda) ha dichiarato alla stampa come riporta ‘rsport.com’: “dela Noale nel corso dell’inverno. Lasta. Siamo stati qui ad inizio settimana e sia Savadori che Vinales hanno avuto modo di girare molto più di me. So che laha una migliore guidabilità e curva meglio. Possiamo crescere”. Il catalano ...

