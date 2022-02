Mosca | speculazioni Usa una follia | allarmismo continua

(Di domenica 6 febbraio 2022)considera "una" ledegli Usa sui tempi in cui potrebbe cadere Kiev in seguito ad un potenziale attacco russo. "Lae l'no", ha dichiarato - secondo ...

Mosca considera "una follia" le speculazioni degli Usa sui tempi in cui potrebbe cadere Kiev in seguito ad un potenziale attacco russo. "La follia e l'allarmismo continuano", ha dichiarato - secondo quanto riporta l'agenzia Tass - il vice rappresentante permanente della Russia alle Nazioni Unite, Dmitry Polyanskiy.