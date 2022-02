Monica Vitti | il capolavoro muto | il sogno di Totò

(Di domenica 6 febbraio 2022) –se n’è andata, nel paradiso degli attori. E lassù incontrerà, che le chiederà come ha fatto a imporre al produttore di permetterle di girare un film, beh, un pezzetto, un episodiodi un film piaciuto solo agli intenditori: Noi donne siamo fatte così. L’episodio è il primo, inserito addirittura prima del titolo, permettendo così ai programmatori di Mediaset di tagliarlo in diverse programmazioni prima di capire che si trattava di une riprogrammarlo intero.si sveglia al mattino, si toglie i tappi dalle orecchie e la scena è invasa da una musica classica potente, travolgente. Lei si veste, mangia, chiude con un nastro una grande scatola piatta quadrata, un metro e mezzo di lato. Esce, sale su un ...

mubi : Monica Vitti (1931 — 2022) - OfficialSSLazio : Ciao Monica ?? ?? - Corriere : ?? È morta Monica Vitti - cipensoio_es : RT @diredonneinrete: Indipendente, forte e rivoluzionaria, Monica Vitti è stata un’artista straordinaria e un esempio per tutte noi, rivend… - ArocleLanzillo : @LaRagione_eu Ricordiamo che Fiorella Mannoia è stata a lungo controfigura di Monica Vitti. Col cavolo che ha lasci… -

Daniele Venturelli Getty Images 3 - A proposito di Raffaella Carrà: sono stati 'omaggiati' lei, Lucio Dalla,, Franco Battiato e forse anche qualcuno in più che ora mi sfugge, sommandoli ...Leggi anche > Mara Venier ricordaL'attrice è scomparsa mercoledì a 90 anni dopo una lunga battaglia contro l'Alzheimer. Tutta Italia ha pianto la scomparsa di un'icona che ha ...Mara Venier ricorda Monica Vitti dal palco di Sanremo 2022 durante il consueto appuntamento di Domenica In. Parole commoventi che accompagnano un filmato che raccoglie alcuni dei momenti vissuti ...Una profonda commozione e tante lacrime non trattenute hanno unito chi oggi è venuto in piazza del Popolo per i funerali di Monica Vitti celebrati nella chiesa degli Artisti, a Roma.