Mondiale per club 2021: l'Al Hilal asfalta 6-1 l'Al Jazira (Di domenica 6 febbraio 2022) Vittoria agevole dell'Al Hilal nel quarto di finale del Mondiale per club. Il club dell'Arabia Saudita ha infatti battuto 6-1 il club degli Emirati Arabi Uniti dell'Al Jazira. La gara si apre proprio col vantaggio di questi ultimi, grazie alla rete di Abdoulay Diaby. Da quel momento in poi salgono in cattedra i sauditi, che ne fanno due nel primo tempo, con Odion Ighalo (ex Manchester United) e Matheus Pereira (ex West Bromwich), e quattro nel secondo tempo con Mohammed Kanoo (leggenda dell'Al Hilal) e Salem Al Dawsari (ex Villarreal), Moussa Marega (ex Porto) ed André Carrillo (ex Benfica). Ora, in semifinale, se la dovranno vedere contro il Chelsea Campione ...

