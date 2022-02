Milano | Segre racconta l’odio No vax al Memoriale | «Mi hanno detto | “Quello che non ti ha fatto Hitler te lo faccia il Covid”» – Il video

(Di domenica 6 febbraio 2022) «Ormai da due anni e mezzo ho una scorta. Perché sono minacciata, ricevo delle parole orribili». La senatrice a vita e testimone dell’Olocausto Lilianaè andata oggi, 6 febbraio, aldella Shoah a, dove come ogni anno è stata ricordata la deportazione degli ebrei dalla Stazione Centrale didel 30 gennaio 1944. In questa data, 78 anni fa, quel treno arrivava ad Auschwitz.aveva appena 13 anni: di 605 persone, solo 22 tornarono vive a casa. A distanza di tutti questi anni, però,si trova ancora a dover fronteggiare. Stavolta èNo vax: «Un signore di Tolmezzo, che si è firmato ed è stato denunciato, mi ha scritto dopo la mia vaccinazione pubblica», hato dal palco della ...

