Advertising

sportli26181512 : Milanmania: Pioli riapre il campionato. Questo Giroud è da urlo: se Ibra vuole restare, accetti di fare la riserva:… -

Ultime Notizie dalla rete : Milanmania Pioli

Calciomercato.com

Commenta per primo I cambi die quelli di Inzaghi riaprono prima il derby e poi anche il campionato . I 3 punti rossoneri sono innanzitutto un segnale importante in chiave Champions League e un messaggio chiaro alla Juventus ...Ora inizia un nuovo campionato: la squadra didovrà provare a dare il massimo nel derby e mantenere il vantaggio sulla Juventus, che oggi è più forte rispetto a una settimana fa , ma non avrà ...I cambi di Pioli e quelli di Inzaghi riaprono prima il derby e poi anche il campionato. I 3 punti rossoneri sono innanzitutto un segnale importante in chiave Champions League e un messaggio chiaro ...E' finito un mercato molto, molto deludente per il Milan. E pensare che nelle scorse stagioni a gennaio il Club aveva chiuso operazioni importanti come Saelemaekers, Ibra, Kjaer e Tomori. Quest'anno l ...