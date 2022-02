Milan, Castillejo cambia le luci dello stadio: “San Siro è nostro!” | VIDEO (Di domenica 6 febbraio 2022) Simpatica gag di Samu Castillejo dopo il Inter-Milan. Lo spagnolo cambia le luci di un San Siro vestito di nerazzurro per l'occasione. Il derby è rossonero, le luci pure... Leggi su pianetamilan (Di domenica 6 febbraio 2022) Simpatica gag di Samudopo il Inter-. Lo spagnololedi un Sanvestito di nerazzurro per l'occasione. Il derby è rossonero, lepure...

Advertising

AntoVitiello : #Castillejo resterà al Milan, non è andata in porto la cessione al Valencia. Mercato in entrata chiuso per il #Milan - DiMarzio : #Calciomercato, @sampdoria | #Castillejo ha dubbi: il club blucerchiato sta cercando di convincerlo al telefono. Le… - DiMarzio : #Calciomercato, @sampdoria: #Castillejo deciso a non accettare il prestito. La situazione - TiElleKappa : Ma ragazzi, Castillejo che ha rifiutato tutte le squadre, per potersi vedere tutte le partite del Milan dalla panch… - LucaNunziata2 : @icewithes Più dribbling di Castillejo in 4 anni di Milan -