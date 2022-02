Mickie James | ”Non ho amato la rapida eliminazione di Melina alla Rumble”

(Di domenica 6 febbraio 2022)è stata tra le grandi protagoniste dell’ultimo Royalmatch femminile. L’attuale Knockouts World Champion ha scritto la storia diventato la prima campionessa mondiale di un’altra federazione a partecipare ad una rissa reale, ma in questa serata perfetta c’è stato un aspetto che non è andato giùwrestler di Impact. La, ai microfoni di GAW TV, ha infatti espresso il suo dispiacere per la precocedi. Le parole diUn altro ritorno ad effetto durante lafemminile è stato proprio quello di, l’ex campionessa femminile ha effettuato il suo ritorno in un ring WWE dopo oltre 10 anni salvo poi essere eliminata dopo appena 53 ...

Oltre al già annunciato ingresso di, che ha partecipato al match rappresentando Impact Wrestling con tanto di Knockout's Championship attorno alla vita e theme song "Hardcore Country" , ......i fans nutrono grandi speranze pure per le due risse reali in cui potrebbero fare capolino anche wrestler non per forza sotto contratto con la compagnia di Stamford come ad esempio, ...Non solo Brock Lesnar e Ronda Rousey hanno vinto i rispettivi Royal Rumble Match, ma c’è stata anche la partecipazione di Mickie James come Campionessa di IMPACT Wrestling. Il particolare accordo per ...Intervistata su GAW TV, l’attuale campionessa di IMPACT ha parlato ovviamente di quello che è accaduto sabato alla Royal Rumble, dove ha partecipatp sfondando la forbidden door e facendo la storia. Si ...