Messina, che impresa! Goncalves firma il successo in casa della capolista Bari: mai nessuno aveva violato il San Nicola quest’anno (Di domenica 6 febbraio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 6 febbraio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Gabri_Benci : @Manuela09467313 @nattydoctor Di che vi fate ? Ma i troll in salsa Rondolino o morisi rispondono a tutto con diffam… - PassioneMessina : RT @CornerMessina: 'Questa squadra non merita la posizione che ha in classifica, dobbiamo arrivare a metà graduatoria. Partita molto bella… - CornerMessina : 'Questa squadra non merita la posizione che ha in classifica, dobbiamo arrivare a metà graduatoria. Partita molto b… - enzocicero79 : RT @Agghiu_: @PassioneMessina @AcrMessina1900 Grande squadra ! Un applauso particolare a Fofana che sta crescendo in modo eccezionale ! FOR… - capricorne_o : Controlla questo articolo: Una squadra che non riesce a sostenere tre partite ogni 10 hg. Oggi si è visto un palle… -