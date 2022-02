Meret ancora in panchina, incontro a sorpresa dopo la partita: si parla di mercato? (Di domenica 6 febbraio 2022) panchina anche oggi per Alex Meret che in occasione di Venezia-Napoli non ha trovato un posto da titolare. Il tecnico Luciano Spalletti ha preferito il colombiano David Ospina nonostante fosse reduce dalle partite disputate con la sua Colombia. David Ospina e Alex MeretUna scelta che forse non è stata ben condivisa dal giovane portiere che al termine del match è apparso in un certo senso deluso, tanto che ha tenuto un colloquio per qualche minuto con il suo agente Andrea Pastorello. Infatti, sono stati avvistati i due all’esterno dello stadio dove il calciatore sembrava affranto e deluso e forse questa sua espressione può essere derivata dalla decisione di Spalletti di tenerlo in panchina anche per questo match. Leggi su spazionapoli (Di domenica 6 febbraio 2022)anche oggi per Alexche in occasione di Venezia-Napoli non ha trovato un posto da titolare. Il tecnico Luciano Spalletti ha preferito il colombiano David Ospina nonostante fosse reduce dalle partite disputate con la sua Colombia. David Ospina e AlexUna scelta che forse non è stata ben condivisa dal giovane portiere che al termine del match è apparso in un certo senso deluso, tanto che ha tenuto un colloquio per qualche minuto con il suo agente Andrea Pastorello. Infatti, sono stati avvistati i due all’esterno dello stadio dove il calciatore sembrava affranto e deluso e forse questa sua espressione può essere derivata dalla decisione di Spalletti di tenerlo inanche per questo match.

