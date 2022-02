Meloni | Berlusconi al Quirinale? Qualcuno nel Centrodestra non ci ha creduto

(Di domenica 6 febbraio 2022) Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgiaparlando del sostegno alla candidatura di Silvioal, ha spiegato i motivi per i quali non c'è stata la votazione in Aula: 'All'...

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Berlusconi

Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgiaparlando del sostegno alla candidatura di Silvioal Quirinale, ha spiegato i motivi per i quali non c'è stata la votazione in Aula: 'All'atto pratico il Centrodestra non ci ha ...Tutta colpa di? "Giorgiaha fatto una scelta legittima, ma così ha diviso la ... Casini è andato da. Può essere il leader di un grande centro che tenga dentro Renzi, Toti, Lupi, ...Il rapporto con Berlusconi? Lo stimo e lo rispetto ... Giletti ha poi chiesto a Meloni se si fossero dimenticati di parlare con Di Maio quando hanno parlato con Conte per proporre Belloni come ...Ad affermarlo è la leader di Fdi, Giorgia Meloni a ‘Non è l’Arena’ su La7 ... “ero d’accordo su candidatura di Silvio Berlusconi. Il centrodestra aveva il diritto di candidare una figura ...