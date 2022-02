Mazzarri | 'Il Cagliari ora rispetta i ruoli e incarna il mio spirito Se i campioni non fanno gli atleti'

(Di domenica 6 febbraio 2022) Walter, allenatore del, commenta così la vittoria per 2-1 a Bergamo sull'Atalanta: "Merito dei ragazzi, per...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Gian Piero Gasperini estremamente deluso dopo la sconfitta della sua Atalanta contro ildi WalterDecisamente deluso Gasperini dopo la brutta prestazione dell'Atalanta contro il. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Dazn: ...Gasperini(3 - 5 - 1 - 1): Cragno; Goldaniga, Lovato, Obert (Dal 87 Ceppitelli); Bellanova ...Arbitro: Prontera di Bologna Gol: 50 e 68 Pereiro (C), 64 Palomino (A) Assist: Dalbert, ...Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, commenta così la vittoria per 2-1 a Bergamo sull'Atalanta: "Merito dei ragazzi, per un allenatore è importante che il gruppo creda nelle sue idee e che ...Le dichiarazioni di Walter Mazzarri al termine del match con l’Atalanta, terminato con una fondamentale vittoria per il Cagliari Blitz a Bergamo perfettamente riuscito per il Cagliari che porta a casa ...