Matteo Renzi segnalato dall'Antiriciclaggio per un milione di euro dall'Arabia Saudita: la replica del senatore (Di domenica 6 febbraio 2022) Continuano a finire sotto la lente di ingrandimento i rapporti tra Matteo Renzi, leader di Italia Viva, e l'Arabia Saudita del principe ereditario Mohammed bin Salman. Nuove indiscrezioni uscite a mezzo stampa parlano di una segnalazione che sarebbe stata inviata dall'Antiriciclaggio di Bankitalia per un'operazione sospetta. Al centro del controllo chiesto alla Guardia di Finanza ci sarebbe un milione e 100mila euro che Renzi avrebbe ricevuto tramite diversi accrediti arrivati da alcune società saudite. Il senatore, in una nota, replica negando che ci sia qualsiasi illegalità nei suoi conti e puntando il dito contro la fuga di notizie relative ai suoi introiti.

petergomezblog : Matteo Renzi, l’antiriciclaggio segnala alla procura di Firenze oltre un milione e 100 mila euro incassati da socie… - Corriere : ?? Per le consulenze svolte in Arabia Saudita Matteo Renzi ha percepito un milione e 100 mila euro - HuffPostItalia : Matteo Renzi ha incassato 1,1 milioni per le consulenze in Arabia Saudita - MauroCapozza : RT @Corriere: ?? Per le consulenze svolte in Arabia Saudita Matteo Renzi ha percepito un milione e 100 mila euro - RodolfoRomagno1 : Berlusconi contro Giorgia Meloni: «Farà la fine della Le Pen». E su Matteo Renzi: «Bravo ma è senza voti» -