Massimo Mauro | «Il rischio | per il Napoli | è di farsi male da solo»

La Gazzetta dello Sport intervista Massimo Mauro. Commenta l'arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus. «Anche con un rilancio dalla difesa è capace di prendere la palla, fare la guerra col difensore e cercare la rete. Mi pare un giocatore adatto alle difficoltà attuali della Juventus: ha l'ignoranza dell'attaccante, quella che è sempre servita per fare gol. Quella che ti porta ad abbassare la testa, magari a volte a non vedere il gioco, ma vedere sempre la porta: è sempre stata una dote dei goleador e lui c'è l'ha». Piano, però, a paragonarlo ad Haaland e Mbappé, come ha fatto Allegri. «Quei due hanno fatto gol a grandi livelli, Vlahovic per ora ha giocato solo alla Fiorentina. Per entrare in quel giro devi segnare nelle fasi finali della Champions e vincere lo scudetto segnando 25 gol. Ora tocca a lui, deve assumersi le responsabilità ...

