Mascherina sulla statua di Totò, il video sui social è virale (Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – "Ci hanno segnalato che alcuni ragazzi hanno vandalizzato la statua del grande Totó a Casalnuovo di Napoli, postando il filmato sui social. Gli incivili si sono arrampicati sulla struttura, rischiando di danneggiarla, e gli hanno messo una Mascherina. Il tutto fra insulti come 'sporco', o ancora 'uomo di m…' e fra le risate. Abbiamo ovviamente provveduto a segnalare il filmato alle autorità". Così Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, e Rosario Visione, componente dell'esecutivo regionale di Europa Verde. "Questo è un atto vergognoso, un'offesa ad una figura simbolo per tutta la nostra comunità – aggiungono – È ora di finirla con il giustificare certe azioni, riducendole a semplici bravate, così facendo non metteremo mai un freno. Vogliamo interventi ...

