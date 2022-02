Marocco | morto il piccolo Ryan come Alfredino | estratto dal pozzo dopo oltre cento ore

(Di domenica 6 febbraio 2022)ore di scavi. Troppe per estrarre ancora vivo il, il bambino di 5 anni caduto in unin. Una storia simile a quella di, caduto in unartesiano a Vermicino quarant’anni fa, alle porte di Roma, e con lo stesso tragico finale.ilL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : 'Rayan è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta' si legge nel comunicato citato dai media arabi - Agenzia_Italia : ?? Il dramma dopo l'illusione: il piccolo #Rayan non ce l'ha fatta. Fonti ufficiali marocchine hanno confermato che… - MediasetTgcom24 : ??Ultima ora: Il piccolo Rayan non ce l'ha fatta - DiDimiero : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Marocco, Rayan è morto. Lo riportano i media locali citando un comunicato della Casa Reale #ANSA - angiuoniluigi : RT @novasocialnews: Marocco, il piccolo Rayan è morto -

... sua Maestà il Re Mohammed VI ha chiamato i genitori del defunto,dopo essere caduto in un ... Rayan era caduto martedì scorso a Bab Berred, a nord del. A dare l'allarme la madre che si era ...Matteo Salvini, leader della Lega, su Twitter ha voluto ricordare Ryan, il bambinoindopo essere caduto in un pozzo. ' Che brutta notizia. Una preghiera per il piccolo Rayan' .Il gabinetto della Casa Reale marocchina ha spiegato che “il bambino è morto a causa delle ferite riportate durante la caduta”. Il Re del Marocco, Mohammed VI, ha espresso le proprie condoglianze alla ...Marocco: Rayan è morto. Non ha avuto il lieto fine che tutti speravano, soprattutto dopo che i soccorritori del bambino di 5 anni caduto in un pozzo in Marocco, erano riusciti a estrarlo dal pozzo ...