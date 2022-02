Marocco, la morte di Ryan come Alfredino: “La storia si ripete. Chi ha gestito la vicenda ha ripetuto gli errori fatti in Italia a Vermicino” (Di domenica 6 febbraio 2022) “È drammatico vedere che la storia si ripete“. Questo il commento di Daniele Biondo, presidente dell’associazione Alfredino Rampi, sulla notizia della morte di Ryan, il bambino di 5 anni caduto martedì in un pozzo nel nord del Marocco. L’Associazione Alfredino Rampi si chiama così in memoria del bambino che morì nel 1981 a Vermicino dopo giorni di agonia a seguito della sua caduta accidentale in un pozzo artesiano. La notizia dell’estrazione del piccolo Ryan, dopo un incubo durato oltre 100 ore, aveva suscitato gioia nei primissimi minuti, ma il comunicato del Palazzo Reale marocchino sulla morte del piccolo ha fatto ripiombare tutti nell’angoscia. Biondo spiega però che “chi ha gestito la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 febbraio 2022) “È drammatico vedere che lasi“. Questo il commento di Daniele Biondo, presidente dell’associazioneRampi, sulla notizia delladi, il bambino di 5 anni caduto martedì in un pozzo nel nord del. L’AssociazioneRampi si chiama così in memoria del bambino che morì nel 1981 adopo giorni di agonia a seguito della sua caduta accidentale in un pozzo artesiano. La notizia dell’estrazione del piccolo, dopo un incubo durato oltre 100 ore, aveva suscitato gioia nei primissimi minuti, ma il comunicato del Palazzo Reale marocchino sulladel piccolo ha fatto ripiombare tutti nell’angoscia. Biondo spiega però che “chi hala ...

