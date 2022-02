Mara Venier in lacrime a Domenica In dedica Ovunque sarai di Irama alla madre: l’omaggio allo speciale Sanremo (Di domenica 6 febbraio 2022) A Domenica In, nello speciale dedicato al Festival di Sanremo 2022, Mara Venier si è commossa ascoltando la canzone di Irama dal titolo Ovunque sarai. Il brano del giovane artista ha raggiunto il quarto posto nella classifica finale e ha sciolto il cuore di tutti i telespettatori per la potenza delle sue parole e della sua musica. Anche la conduttrice non ha trattenuto l’emozione, dedicando la sua canzone a una persona speciale. Mara Venier commossa dalla canzone di Irama: la dedica speciale Mara Venier accoglie Irama sul palco del Teatro Ariston, in ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 6 febbraio 2022) AIn, nelloto al Festival di2022,si è commossa ascoltando la canzone didal titolo. Il brano del giovane artista ha raggiunto il quarto posto nella classifica finale e ha sciolto il cuore di tutti i telespettatori per la potenza delle sue parole e della sua musica. Anche la conduttrice non ha trattenuto l’emozione,ndo la sua canzone a una personacommossa dcanzone di: laaccogliesul palco del Teatro Ariston, in ...

Advertising

trash_italiano : MARA VENIER CHE FA LA FOTO A SABRINA FERILLI E AL FIGLIO DI AMADEUS MA COSA STIAMO GUARDANDO #Sanremo2022 - Raiofficialnews : In diretta dal Teatro Ariston, il tradizionale appuntamento con #DomenicaIn dedicato a #Sanremo2022. Con Mara Venie… - simacheansia : io mi immagino tra dieci anni dopo aver messo i bambini a letto per il riposino pomeridiano che guardo lo speciale… - GianMarcoNovel2 : Sto morendo come e grazie a Mara Venier. #sanremo2022 #festivaldisanremo2022 #maravenier #domenicain… - _youdkwhoiam_ : RT @tvstellare: MARA VENIER CON LA MAGLIETTA “CIAO ZIA MARA” HA VINTO TUTTO #Sanremo2022 #DomenicaIn -