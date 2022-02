Manifestazione a Roma il 14 febbraio 2022 contro l’obbligo vaccinale: orario e luogo della protesta (Di domenica 6 febbraio 2022) Manifestazione a Roma il 14 febbraio 2022 contro l’obbligo vaccinale, orario e luogo della protesta. Non si fermano le proteste contro il Governo in merito alle disposizioni anti Covid. La settimana prossima, esattamente il 15 febbraio, scatterà l’obbligo vaccinale per gli over 50 che servirà, di conseguenza, anche per lavorare. Per questo il giorno prima manifestazioni di dissenso sono attese in varie città italiane, Roma compresa. Manifestazione a Roma il 14 febbraio 2022 contro l’obbligo vaccinale: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 febbraio 2022)il 14. Non si fermano le protesteil Governo in merito alle disposizioni anti Covid. La settimana prossima, esattamente il 15, scatteràper gli over 50 che servirà, di conseguenza, anche per lavorare. Per questo il giorno prima manifestazioni di dissenso sono attese in varie città italiane,compresa.il 14: ...

