Manchester United | lanciata la sfida al Chelsea per Isak

(Di domenica 6 febbraio 2022)sulle tracce di Alexander, giovane attaccante della Real Sociedad:in estate Come riporta il Daily Mirror,hanno posato entrambe gli occhi su Alexander, attaccante in forza alla Real Sociedad. Lo svedese, che in Spagna si è ripreso dopo la delusione tedesca con il Dortmund, è pronto a spiccare di nuovo il grande salto. Si profila unain estate per il classe 1999 tra le due società. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articoloe Chelsea sulle tracce di Alexander Isak, giovane attaccante della Real Sociedad: sfida in estate Come riporta il Daily Mirror, Chelsea ehanno posato entrambe gli ...Commenta per primo Il Daily Express rivela che Liverpool esarebbero in agguato per Serge Gnabry del Bayern Monaco . I bavaresi stanno trovando difficoltà per il rinnovo dell'esterno tedesco, in scadenza nel 2023, e, in caso di rottura, le ...Come riporta il Daily Mirror, Chelsea e Manchester United hanno posato entrambe gli occhi su Alexander Isak, attaccante in forza alla Real Sociedad. Lo svedese, che in Spagna si è ripreso dopo la ...Fiori rossi sulla neve. Questa l'immagine che resta della tragedia aerea di Monaco di Baviera del 6 febbraio 1958, in cui perdono la vita otto calciatori del Manchester United. E purtroppo il calcio ...