Makari 2 | anticipazioni 1^ puntata 7 febbraio | Saverio geloso di Suleima

(Di domenica 6 febbraio 2022), la fiction con protagonista Claudio Gioè ed ambientata nella splendida Sicilia, torna su Rai 1 con la seconda stagione il 7quando andrà in onda la primadi questo secondo ciclo di episodi. Laintitolata Il delitto di Kolymberta, vedràLamanna alle prese con l'omicidio del professor Alù, il quale stava per dare il responso sulle scoperte che aveva fatto sui resti della Valle. Nel frattempo,tornerà in Sicilia con il suo capo, Teodoro Bettini, ene sarà molto2, trama 7divive ada circa un anno e purtroppo per lui, ...

L'attore, in una recente intervista che ha concesso per il settimanale DiPiùTv , sapendo bene quando si siano affezionati gli spettatori, ci ha concesso in anteprima delleche mettono ...Leggi ancheshock: Suleima torna a casa e non solo L'avvocato sa che la sua ex compagna con i soldi si è comprata la polizia e ora vuole solo riscattarsi e far credere a tutti ...E proprio l’attore palermitano ha fornito delle anticipazioni su Makari 2 in un’intervista concessa a TvMia dove ha spiegato cosa succederà nelle nuove puntate. Claudio Gioè ha anticipato: “Il mio ...Makari ritorna ad appassionare il pubblico di Rai Uno e lo ... Una buona notizia per lo scrittore, però, è in arrivo: la ragazza sta per tornare in Sicilia. Stando alle anticipazioni non mancherà un ...