Maignan: "San Siro la casa dell'Inter? Questa è la casa del Milan!"

Primo derby da ricordare per Mike Maignan che, a fine partita, ci ha tenuto a precisare che San Siro è la casa del Milan, non dell'Inter

