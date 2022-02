Mahmood, il vero nome, la mamma e il padre egiziano, la casa incendiata: la parabola del successo dal Gratosoglio a Sanremo (Di domenica 6 febbraio 2022) La mamma sarda, la passione per i talent show, il primo concerto da cantautore, l’incendio dell’appartamento alla Torre dei Moro: tutti i segreti del trionfatore di sabato sera Leggi su corriere (Di domenica 6 febbraio 2022) Lasarda, la passione per i talent show, il primo concerto da cantautore, l’incendio dell’appartamento alla Torre dei Moro: tutti i segreti del trionfatore di sabato sera

FBiasin : #Sanremo2022 chiude con il 64.9% di share e 13 milioni 380 mila spettatori. Ecco, se #Mahmood e #Blanco hanno vint… - giusgolden : RT @_Litote: Giornalista: 'All'eurovision la porterete in italiano o in inglese?' Mahmood: 'Il nostro obiettivo a dire il vero sarebbe por… - Zumichan1407 : RT @_Litote: Giornalista: 'All'eurovision la porterete in italiano o in inglese?' Mahmood: 'Il nostro obiettivo a dire il vero sarebbe por… - BlowbackFranz : RT @_Litote: Giornalista: 'All'eurovision la porterete in italiano o in inglese?' Mahmood: 'Il nostro obiettivo a dire il vero sarebbe por… - Antonel46395008 : @Mahmood_Music È tutto vero si!! -