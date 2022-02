Mahmood, il retroscena da brividi che riguarda sua madre: racconto da pelle d’oca (Di domenica 6 febbraio 2022) Il famoso cantante Mahmood ha raccontato un retroscena da brividi su sua madre: in questo articolo vi riportiamo le sue parole È un cantante famosissimo, ma la sua vita non è stata affatto semplice. Fortunatamente la musica gli ha dato una seconda possibilità. Oggi è uno degli artisti più amati dal pubblico italiana ed ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 6 febbraio 2022) Il famoso cantanteha raccontato undasu sua: in questo articolo vi riportiamo le sue parole È un cantante famosissimo, ma la sua vita non è stata affatto semplice. Fortunatamente la musica gli ha dato una seconda possibilità. Oggi è uno degli artisti più amati dal pubblico italiana ed ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

marti7even : @Aka7evenreal LUCA PERÒ ORA CI DEVI RACCONTARE 2 COSE: 1) PERCHÉ AVEVO L'ANANAS IN MANO L'ALTRA SERA 2) RACCONTAC… - Kick57624616 : RT @tweetnewsit: Nella quarta serata del Festival #sanremo22 Mahmood ha avuto un malore poco prima di esibirsi con Blanco col brano di Gino… - tweetnewsit : Nella quarta serata del Festival #sanremo22 Mahmood ha avuto un malore poco prima di esibirsi con Blanco col brano… - lightfallenx : Tweet inutile e cattivo senza alcun motivo, Ultimo non ce l’ha mai avuta con Mahmood se per quello ma dovete sempr… - Sport_Fair : #Sanremo2022, malore per #Mahmood prima dell'esibizione: il retroscena sulla quarta puntata -